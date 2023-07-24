Шрамы на лице и телах доказывают, что даже королевские особы иногда имеют тяжелую судьбу или прошли тяжелое испытание. Какие истории прячутся за рубцами членов монаршей семьи – читайте в статье 24 Канала.

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Шрам как у Гарри Поттера

Первый потомок короля Британии – принц Уильям имеет интересный шрам. На одном из свиданий со своей будущей женой Кейт Миддлтон он пошутил о нем – сказал, что тот почти такой, как у Гарри Поттера.

Известно, что этот рубец появился в результате несчастного случая. Когда принц Уильям был маленьким, его случайно ударил клюшкой друг во время игры в гольф.



Принц Уильям имеет шрам как у Гарри Поттера / Коллаж 24 Канала

Большой шрам на руке

Сам король Чарльз ІІІ также имеет большой шрам – на руке. Его он получил после трехчасовой операции, которую имел в 1990 году из-за того, что сломал локоть во время игры в поло.



Шрам на теле короля Чарльза / Фото Getty Images

Шрам во всю спину

Принцесса Евгения тоже имеет большой шрам. В 2002 году, когда ей было всего 12 лет, она перенесла операцию на спине с целью исправления сколиоза.

После этой сложной процедуры у нее появился шрам в виде длинной вертикальной линии. Но принцесса Йоркская совсем не комплексует из-за этого и часто одевает платья с открытой спиной.



Шрам на спине принцессы Евгении / Коллаж 24 Канала

Шрам во главе

Жена Уильяма, принцесса Кейт Миддлтон также шрам почти на том же месте, что и ее муж.

У нее он появился в юном возрасте – после удаления большого родимого пятна. И если в детстве Кейт Миддлтон стеснялась своего рубца, то сейчас и не упоминает о нем.



Шрам на лице Кейт Миддлтон / Фото из соцсетей

Шрам на ноге

Оказывается, Меган Маркл также имеет крошечный шрам на ноге (возле большого пальца). Он появился от того, что жена принца Гарри часто носит туфли на каблуке. А точнее от шишек на ногах.



Шрам на ноге Меган Маркл / Фото из соцсетей

К слову, на днях старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось 10 лет. В этот день родители поделились его фото – юный принц позировал на лестнице Виндзора.