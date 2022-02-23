Своє офіційне рішення пара заявила у спільному інтерв'ю французькій газеті Point de Vue. Вони підтвердили, що не збираються одружуватись.

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У нашої пари не було жодних секретів чи проблем, лише принципові відмінності, які привели нас до такого рішення. Протягом усього часу, коли ми були заручені, ми, очевидно, обговорювали вступ Скарлетт до королівської сім’ї з усіма витікаючими наслідками протоколу. І це не було для нас проблемою,

– пояснив принц Луї.

Але причину розставання пара так і не повідомила. Зараз вони є хорошими друзями. Жителі Люксбембургу вже написали у мережі, що вони дуже розчаровані такою новиною, адже переконані, що ті були би чудовим подружжям.



Принц Луї розірвав заручини з коханою Скарлетт / Фото з відкритих джерел

Що відомо про принца Луї

Зазначимо, що про заручини Луї та Скарлетт оголосили у квітні минулого року. Заява була видана від імені батьків принца – герцога Генріха та його дружини герцогині Марії Терезії. Сам принц Луї згодом розповідав, що двічі просив руки і серця в коханої. Раніше він вже був у шлюбі 11 років з єдиною жінкою-сержантом люксембурзького військового контингенту Тессі Ентоні. У них народилось двоє синів, але у 2017 році пара подала на розлучення, причину якого досі не повідомляють.

Принц Луї – третій син правлячих монархів Люксембургу. У нього є старші брати Гійом та Фелікс, а також молодша сестра Олександра та молодший брат Себастьян.