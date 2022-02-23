О своем официальном решении пара заявила в интервью французской газете Point de Vue. Они подтвердили, что не собираются жениться.

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У нашей пары не было никаких секретов или проблем, только принципиальные отличия, которые привели нас к такому решению. В течение всего времени, когда мы были обручены, мы, очевидно, обсуждали вступление Скарлетт в королевскую семью со всеми вытекающими последствиями протокола. И это не было для нас проблемой,

– объяснил принц Луи.

Но причину расставания пара так и не сообщила. Сейчас они хорошие друзья. Жители Люксбембурга уже написали в сети, что они очень разочарованы такой новостью, ведь убеждены, что те были бы отличными супругами.

Принц Луи разорвал помолвку с возлюбленной Скарлетт / Фото из открытых источников

Что известно о принце Луи

Отметим, что о помолвке Луи и Скарлетт объявили в апреле прошлого года. Заявление было выдано от имени родителей принца – герцога Генриха и его супруги герцогини Марии Терезии. Сам принц Луи потом рассказывал, что дважды просил руки и сердца у любимой. Ранее он уже был в браке 11 лет с единственной женщиной-сержантом люксембургского военного контингента Тесси Энтони. У них родились два сына, но в 2017 году пара подала на развод, причину которого до сих пор не сообщают.

Принц Луи – третий сын правящих монархов Люксембурга. У него есть старшие братья Гийом и Феликс, а также младшая сестра Александра и младший брат Себастьян.