Днями герцогиня Кембриджська прилетіла до Копенгагена з робочим візитом. Там вона відвідала Дитячий музей, де поспілкувалась з молодими батьками.
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Що герцоги Кембриджські думають про четверту дитину
Під час розмови Кейт Міддлтон зізналась, що не проти ще раз відчути радість материнства. Іноді вона думає про четверту дитину.
Я починаю про це замислюватися,
– поділилась герцогиня.
До того ж вона зізналась, що принц Вільям не так рішуче реагує на бажання завести дітей. Зазвичай він лякається, коли мова заходить про четвертого малюка.
"Вільям завжди турбується, коли я зустрічаюся з однорічними малюками. Після цього я приходжу додому і говорю: "Давай ще одного"", – розповіла Кейт Міддлтон.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських
Діти герцогів Кембриджських
- Герцоги Кембриджські виховують 3 дітей. Через 2 роки після весілля, у 2013 році, у Кейт Міддлтон та принца Вільяма народився первісток, принц Джордж. Він зайняв третє місце у списку престолонаслідування, після дідуся та батька.
- Ще через 2 роки на світ з'явилась принцеса Шарлотта.
- У квітні 2018 року народився принц Луї, наймолодший син у сім'ї.