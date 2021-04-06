Принц Людовік Люксембургзький оголосив, що вдруге має намір одружитись. Про заручини 34-річного принца та його обраниці на ім'я Скарлетт-Лорен Сірг повідомили 6 квітня. Що відомо про весілля та наречену принца Луї читайте далі.

Радісну звістку про заручини принца Луї зі Скарлетт-Лорен Сіргі, королівська сім'я повідомила на своїй офіційній сторінці в Інстаграм. Публікація складається із трьох фото: перше з архіву закоханих, а два інших – це офіційні світлини пари.

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На першому фото поста, наречені ніжно обіймаються та щасливо усміхаються. Принц Луї тримає руку коханої, на безіменному пальці якої видніється золота каблучка.



Принц Луї Люксембургзький одружується вдруге / Фото з Інстаграму королівської сім'ї

Ми раді оголосити про заручини нашого сина принца Луї та Скарлетт-Лорен Сіргі. Принци Габріель і Ной приєднуються до наших привітань. Ми бажаємо парі величезного щастя,

– підписала світлину королівська сім'я.

Що відомо про заручини принца Луї

Принц Луї – третій син з п'яти дітей герцога Люксембургу Анрі та його дружини герцогині Марії-Терези. На королівський престол Луї не претендує, бо давніше він добровільно від нього відмовився. Для принца цей шлюб буде другим, адже перший раз він одружувався на сержантці Тессі Антоні, у шлюбі з якою народилось двоє синів. Однак, стосунки у пари не склались й у 2017 році вони розлучились.



Принц Луї з нареченою та батьками / Фото з Інстаграму королівської сім'ї

Відомо, що майбутній дружині Луї, Скарлетт-Лорен Сіргі, 29 років і вона має професію адвокатки. Дівчина працює в юридичній фірмі, яку заснували її батьки, й де у якості посередника працює принц Луї. Ймовірно, там пара і познайомилась. Вперше Сіргі з'явилась на публіці у компанії принца Луї рік тому.