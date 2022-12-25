У день Різдва Христового, 25 грудня, король Чарльз III виголосив свою першу різдвяну промову як монарх після смерті покійної королеви Єлизавети II. Матір короля відійшла у вічність у вересні цього року, тому монарші обов'язки тепер перейшли до Чарльза. Відтак, перша святкова промова нового короля була як ніколи хвилююча та особливо зворушлива.

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У кількахвилинному привітанні своїх підданих-християн король Чарльз III віддав шану покійній матері королеві Єлизаветі II.

Різдво – це особливо гострий час для всіх нас, хто втратив близьких. Ми відчуваємо їхню відсутність на кожному знайомому етапі сезону і згадуємо про них у кожній заповітній традиції,

– сказав син Її Величності.

Він також заговорив про "час великої тривоги та труднощів для тих, хто в усьому світі стикається з конфліктами, голодом чи стихійним лихом, для тих, хто шукає способи оплатити свої рахунки, прогодувати та зігріти свої сім'ї". Король щиро подякував підданим за людяність та готовність допомагати тим, хто в тяжкому становищі. Доброту та співчуття він назвав сутністю та основою суспільства.

Свою заздалегідь записану промову Чарльз ІІІ виголосив у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де поховані королева та принц Філіп. Поки він говорив, на екрані з'явилися кадри королівської родини, зокрема принца та принцеси Уельських.

Король Чарльз III вперше виступив з промовою у день Різдва: відео онлайн

Важливим елементом щорічної промови покійної королеви були фотокартки, розміщені на столі поруч з монархом. Там жінка наче підсумовувала рік, що пройшов, з усіма негараздами та приємними моментами. Однак король не став продовжувати цю традицію.