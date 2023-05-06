Позіхав і смикав сестру: принц Луї повеселив мережу на коронації Чарльза ІІІ – кумедні кадри

Кейт Міддлтон і принц Вільям – єдині члени монаршої родини, які привели на коронацію Чарльза ІІІ усіх трьох своїх малолітніх дітей. Якщо старший Джордж виконував почесну роль пажа дідуся, то 5-річний Луї був під наглядом сестри Шарлотти.

Як стверджують інсайдери, принц і принцеса Уельські були готові віддати Луї няні, якби він втомився чи бешкетував у Вестмінстерському абатстві під час коронації Чарльза ІІІ та Камілли. Однак він сидів у першому ряду між сестрою Шарлоттою та мамою Кейт Міддлтон і поводився гідно. Звичайно, якщо не враховувати той факт, що 5-річному хлопчику чи то хотілося спати, чи то було нудно, адже він весь час позіхав.

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Мало хто помітив, але Луї пропустив частину коронації дідуся, проте повернувся до сім'ї, щоб заспівати "Боже, бережи короля". Після служби вони разом проїхалися в кареті з Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу. За ці кілька годин наймолодший онук Чарльза ІІІ, який був присутній на церемонії, не раз веселив фотографів, натовп і людей з усього світу, які стежили за урочистостями онлайн.

Кумедні фото та відео принца Луї з коронації Чарльза ІІІ

Усе почалося ще до служби, коли Луї приїхав до Вестмінстерського абатства на державному лімузині Bentley, нетерпляче визирав у вікно та вигукував: "Я махаю".

Під час служби, яку проводив архієпископ Кентерберійський, принц Луї розглядав готичну церкву й навіть показував сестрі Шарлотті щось високо вгорі. Цей момент потрапив на фото. Як і те, що хлопчик час від часу широко позіхав.

Принц Луї і принцеса Шарлотта у Вестмінстерському абатстві / Фото Sky News

Принц Луї і на коронації Чарльза ІІІ / Фото Sky News

Принц Луї і на коронації Чарльза ІІІ / Фото Sky News

Принц Луї і на коронації Чарльза ІІІ / Фото Sky News

Тоді як на балконі Букінгемського палацу Луї, поводився досить стримано. Навіть не затуляв вуха руками під час повітряного шоу, як це було на платинову ювілеї королеви Єлизавети ІІ у червні 2022 року.

Принц Луї і принцеса Шарлотта на балконі Букінгемського палацу / Фото Sky News