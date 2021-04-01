Принц Гаррі вважає переїзд у США найкращим рішенням у житті, – інсайдер

Близько року тому королівське подружжя принца Гаррі та Меган Маркл відмовились від обов'язків членів монаршої родини та переїхали до Штатів. Інсайдер стверджує, що пара ні краплі не шкодує про прийняте рішення.

Після переїзду принца Гаррі та Меган Маркл у Сполучені Штати було багато чуток про їхнє перебування там. Вважалось, що подружжя дуже сумує за королівською родиною й хоче повернутися. Інші стверджували, що їм важко адаптуватися та почати життя з нуля. Однак джерело, близьке до пари, все це заперечило.

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Що принц Гаррі думає про переїзд з Британії

Інсайдер повідомив виданню, що принц Гаррі цілком задоволений життям сім'ї у новому місці. Окрім того, він зовсім не збирається повертатися на батьківщину.

У Гаррі немає ніякого жалю з приводу їх переїзду. Він, навпаки, відчуває, що звільнився від кайданів, і вкрай схвильований перед новою главою життя. Свій переїзд в США Гаррі вважає найкращим рішенням у своєму житті,

– пише видання.

Однак принц трохи напружений через реакцію королівської родини на його інтерв'ю Опрі Вінфрі. Він хвилюється через напружені стосунки з близькими: "Гаррі вважає ситуацію, що склалася в його родині, дуже сумною. При цьому він говорить, що вони з Меган не шкодують про переїзд, для них все тільки починається".



Сім'я принца Гаррі / Фото з інстаграму Місана Гаррімана

Переїзд та життя принца Гаррі у США