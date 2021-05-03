Без Меган Маркл: принц Гаррі вперше виступив з промовою на концерті в США

Принц Гаррі з промовою виступив на благодійному концерті Global Citizen: Vax Live, який відбувся в США. Гаррі приєднався до інших знаменитостей, які виступили на підтримку глобальної вакцинації населення всього світу. Увагу публіки привернуло те, що на захід чоловік прибув без дружини Меган Маркл.

Принц Гаррі вперше виступив на публічному заході після переїзду в Сполучені Штати Америки. Він вийшов на сцену стадіону So-Fi, що розташований в Лос-Анджелесі. На події також були присутні Дженніфер Лопес, Селена Гомес та інші зірки, політики.

До теми З Джей Ло та Гомес: принц Гаррі й Меган Маркл виступлять на концерті за доступ до вакцин

Промова принца Гаррі

Внук Її Величності вперше вийшов на публіку після похорону принца Філіпа. У ЗМІ вже порівнюють його виступ з виступом рок-зірки. Ім'я принца Гаррі висвітлили гігантськими літерами на миготливому екрані. У п'ятихвилинній промові королівський спадкоємець подякував медикам, а також закликав дбати про себе та рідних.

"Ми перебуваємо на завершальному етапі глобальної боротьби з COVID-19. Сьогодні ввечері вшановуємо кожного вакцинованого співробітника передової по всьому світу. Ви провели останній рік, хоробро та самовіддано захищаючи всіх нас. Ви жертвували собою ризикували й знали, наскільки великою ціною", – звернувся Гаррі до медичних працівників.

Також ми зібралися разом, бо ця пандемія не закінчиться, якщо не будемо діяти спільно. Вакцину потрібно роздати всім і всюди. Ми не зможемо по-справжньому відновитися, поки не буде її справедливого розподілу у всі куточки світу,

– наголосив принц.

Він додав: "Перед нами стоїть місія. Вірус не визнає кордонів. Доступ до вакцини не може визначатися географією. Пандемія довела, що, коли страждає хтось, страждаємо ми всі. Те, що ми робимо в цю хвилину, увійде в історію. Сьогодні ми солідарні з мільйонами сімей в Індії".

Меган Маркл не виступила на концерті

Разом із принцом Гаррі на заході мала бути його дружина Меган Маркл, однак вона так і не вийшла на сцену. Вагітна кохана принца залишилася вдома. Проте її виступ буде у телевізійній версії концерту, яку транслюватимуть 8 травня. Меган запише звернення дистанційно.