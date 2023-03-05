Принц Гаррі зізнався про свій діагноз: "Завжди відчував себе не таким, як інші члени родини"

Принц Гаррі заявив, що завжди відчував себе не таким, як інші члени королівської сім'ї, він вважає, що його мама – принцеса Діана – відчувала те саме. Крім того, Гаррі розповів, хто допоміг йому.

Принц Гаррі провів інтерв'ю у прямому ефірі зі спеціалістом із лікування психологічних травм Габором Мате. Цікаво, що він намагався не критикувати членів королівської сім'ї, але за 90 хвилин розмови жодного разу не згадав свого брата принца Вільяма.

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Принц Гаррі розкрив свій діагноз

Гаррі каже, що завжди відчував, що трохи відрізняється від решти членів своєї родини.

Я відчував себе дивно в цій "коробці", і я знаю, що моя мати відчувала те саме, що в цьому є сенс. З 12 років, окрім того, що я був у стані шоку, я міг лише битися чи бігти,

– сказав принц.

Терапія допомогла принцу "вирватися на волю", він зізнається, що відчув себе "неймовірно вільним".

Доктор Мате припустив, що у Гаррі синдром дефіциту уваги, але принц сказав, що його психотерапевт поставив йому інший діагноз – посттравматичний стресовий розлад.

"Я думав, що якщо я піду на терапію, це вб'є мене, і що я втрачу все, що в мене залишилося, все, що мені вдалося зберегти від матері, і виявилося, що це не так. Я не забув, все було навпаки", – відповів він.

Принц Гаррі додав, що відчуває величезну відповідальність за те, щоб не передавати травми чи негативний досвід своїм дітям.

Кажуть, моя дружина (Меган Маркл – 24 Канал) врятувала мене. Я застряг у тому світі, а вона була з іншого світу і допомогла мені вибратися звідти. Мій партнер – виняткова людина, і я вдячний за простір, який вона дала мені,

– зазначив він.

Крім того, Гаррі розповів, що приймав психоделічний препарат, щоб упоратися з травмами.

До слова, у пресі активно обговорюють уривки з книжки герцога "Запасний", що найбільше викликають цікавість. Зокрема, принц Гаррі заявив, що 2019 року посварився з принцом Вільямом через Меган Маркл. Брат нібит напав на нього – повалив його на підлогу, через що Гаррі отримав травму спини.

Також син короля похизувався, що вбив 25 людей під час поїздок до Афганістану. Померлих він назвав "шаховими фігурами" й "поганими хлопцями", що викликало скандал серед талібів.