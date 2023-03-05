Принц Гарри провел интервью в прямом эфире со специалистом по лечению психологических травм Габором Мате. Интересно, что он пытался не критиковать членов королевской семьи, но за 90 минут разговора ни разу не вспомнил своего брата принца Уильяма.

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Принц Гарри раскрыл свой диагноз

Гарри говорит, что всегда чувствовал, что немного отличается от остальных членов своей семьи.

Я чувствовал себя странно в этой "коробке", и я знаю, что моя мать чувствовала то же, что в этом есть смысл. С 12 лет, кроме того, что я был в состоянии шока, я мог только сражаться или бежать,

– сказал принц.

Терапия помогла принцу "вырваться на свободу", он признается, что почувствовал себя "невероятно свободным".

Доктор Матте предположил, что у Гарри синдром дефицита внимания, но принц сказал, что его психотерапевт поставил ему другой диагноз – посттравматическое стрессовое расстройство.

"Я думал, что если я пойду на терапию, это убьет меня, и что я потеряю все, что у меня осталось, все что мне удалось сохранить от матери, и оказалось, что это не так. Я не забыл, все было наоборот", – ответил он.

Принц Гарри добавил, что чувствует огромную ответственность за то, чтобы не передавать травмы или отрицательный опыт своим детям.

Говорят, моя жена (Меган Маркл – 24 Канал) спасла меня. Я застрял в том мире, а она была из другого мира и помогла мне выбраться оттуда. Мой партнер – исключительный человек, и я благодарен за пространство, которое он дал мне,

– отметил он.

Кроме того, Гарри рассказал, что принимал психоделический препарат, чтобы справиться с травмами.

К слову, в прессе активно обсуждают отрывки из книги герцога "Запасной", наиболее вызывающие любопытство. В частности, принц Гарри заявил, что в 2019 году поссорился с принцем Уильямом через Меган Маркл. Брат напал на него – повалил его на пол, из-за чего Гарри получил травму спины.

Также сын короля похвастался, что убил 25 человек во время поездок в Афганистан. Умерших он назвал "шахматными фигурами" и "плохими ребятами", что вызвало скандал среди талибов.