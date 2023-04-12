Принц Гаррі офіційно приїде на коронацію Чарльза III: чи буде з ним Меган Маркл

Букінгемський палац нарешті підтвердив, що принц Гаррі відвідає коронацію батька, Чарльза III. Раніше припускали, що він та Меган Маркл відмовляться від візиту.

У ЗМІ точилися чутки та суперечки про те, чи приїде на коронацію Чарльза III принц Гаррі з Меган Маркл. Букінгемський палац нарешті озвучив офіційну версію.

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Принц Гаррі приїде на коронацію

Принц Гаррі й справді приїде на церемонію коронації батька, що відбудеться 6 травня. Утім, разом з ним не буде ні Меган Маркл, ні двох дітей.

Букінгемський палац радий підтвердити, що герцог Сассекський буде присутнім у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет,

– повідомили у палаці.

Друг пари пояснив, що день коронації Чарльза III збігся з днем народження їхнього сина. Тому вони вирішили залишити малюків вдома з мамою.

"Я розумію, що четвертий день народження Арчі (також 6 травня) став важливим фактором у рішенні пари. Це буде досить швидка поїздка до Великої Британії для принца Гаррі, який буде присутній лише на церемонії коронації у Вестмінстерському абатстві".