Принц Гаррі та Меган Маркл вперше показали маленьку доньку Лілібет: фото спадкоємиці престолу

7 червня 2022 , 10:07
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Джерело:

інстаграм фотографа Мішана Гаррімана

4 червня маленькій Лілібет виповнився рік. Цей день вона провела у Великій Британії, куди прилетіла разом з батьками. Тепер в мережі оприлюднили перше фото правнучки Єлизавети II.

Фотографії на особистій сторінці в інстаграмі опублікував фотограф Мішан Гарріман, який знімкував Меган Маркл під час вагітності. 

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Це був такий привілей відсвяткувати перший день народження Лілібет з моєю та її родиною! Радість та аквагрим навколо,
– написав фотограф під знімками.

На першому кадрі маленька Лілібет зображена сама, сидячи на траві. Рудоволоса красуня позувала в красивій блакитній сукні, з білим бантиком на голові. Дівчинка мило усміхалася. Вона дуже схожа на свого тата – принца Гаррі. 


Донька принца Гаррі та Меган Маркл / Фото з інстаграму Мішана Гаррімана

На другому знімку Меган Маркл тримала доньку на руках. Меган одягнена в повсякденний одяг, без макіяжу, волосся розпустила. А Лілібет була в шортах і кофтинці. 


Меган Маркл з донькою / Фото з інстаграму Мішана Гаррімана

Королева Єлизавета II познайомилася з онукою Лілібет 

  • З 2 по 5 червня в Лондоні відбувалися урочистості з нагоди святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. 
  • Принц Гаррі та Меган Маркл разом з дітьми – Арчі та Лілібет прилетіли з США до Лондона, щоб привітати королеву.
  • Саме цими днями Її Величність вперше побачила внучку, яка народилася минулого року в Сполучених Штатах Америки. 
  • Знайомство відбулося під час приватного застілля у Віндзорському замку, на яке Єлизавета II запросила родичів 2 червня після військового параду Trooping the Colour.
  • Світлин цієї зустрічі та святкування дня народження маленької Лілібет немає. Раніше ЗМІ повідомляли, що свято відбудеться у Фрогмор-котеджі, де раніше жили Меган та Гаррі.
  • Також подружжя не планувало жодних фото чи урочистостей зі свята. Під час поїздки до Великої Британії пара прагнула бути якомога скромнішою, щоб не затьмарити Єлизавету II та 70-річчя її правління. 
  • Під час візиту Меган Маркл лише один раз з'являлися на публіці – вони відвідали службу подяки в соборі Святого Павла, яка відбулася 3 червня. 
Автор: Христина Кобак