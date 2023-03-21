Принц Гаррі та Меган Маркл висунули 3 умови, за яких відвідають коронацію Чарльза III

Попри непорозуміння в королівській сім'ї принца Гаррі та Меган Марк таки запросили на коронацію Чарльза ІІІ. Проте герцог та герцогиня Сассекські ще не дали свою згоду. Натомість вони висунули низку вимог, за дотримання яких відвідають коронацію.

Нагадаємо, що коронація Чарльза IIІ відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Вже з'явилися перші подробиці – відомо, що король буде їхати в золотій кареті.

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Можливо, герцог і герцогиня Сассекські не будуть присутніми на коронації, якщо палац не задовольнить їхні вимоги.

Принц Гаррі та Меган Маркл висунули кілька вимог

Перша вимога – щоб дітей включили до списку гостей

За деякими даними, дітей Гаррі та Меган немає у списку запрошених. Тому вони попросили включити своїх дітей –4-річного принца Арчі та 2-річну принцесу Лілібет до списку гостей.

Цікаво, що діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма гратимуть головні ролі в процесі коронації Чарльза III.

Друга умова – вони хочуть відсвяткувати день народження Арчі

Так співпало, що день народження принца Арчі припадає на день коронації, 6 травня. "Гаррі та Меган хотіли б відзначити це під час обіду або прийому з напоями", — сказав інсайдер.

Третя умова – принц Гаррі та Меган Маркл теж хочуть бути на балконі

Принц Гаррі та Меган Маркл зазначили, що хочуть перебувати на балконі Букінгемського палацу поряд з іншими членами королівської родини.

Королівська експертка Анджела Моллард вважає, що "немає жодних шансів", що Гаррі й Меган дозволять бути присутніми на балконі. До того ж, принц Гаррі та Меган Маркл перестали виконувати обов’язки членів британської королівської родини.

Палац намагається якнайшвидше завершити переговори, але це непросто — те, чого вони вимагають, може призвести до хаосу,

– підсумував інсайдер.

До слова, нещодавно діти принца Гаррі та Меган Маркл отримали титули принца і принцеси. Їх внесли до лінії успадкування престолу. Тепер їхні спадкоємці займають шосте та сьоме місця відповідно.

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