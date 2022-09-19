Скорботний Гаррі та непримітна Меган Маркл на похороні Єлизавети II: кадри подружжя

Онук Єлизавети II принц Гаррі прибув на похорон королеви разом з Меган Маркл. Згорьований Гаррі йшов за труною Її Величності до Вестмінстерського абатства, тоді як Меган була позаду, адже вже не є членом родини.

На похорон Єлизавети II до Вестмінстерського абатства прибули її діти та онуки. Серед них – принц Гаррі й Меган Маркл, які вийшли з королівської родини, але не менш засмучені втратою, повідомляє 24 канал.

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Гаррі та Меган на похороні Єлизавети II

Принц Гаррі разом з іншими членами королівської родини йшов пішки у жалобній процесії, що рушила з Вестмінстер-холу до Вестмінстерського абатства. Він не був одягнений у військову форму, а у темний костюм. Поряд з ним був принц Вільям.



Члени родини з принцом Гаррі / Фото Sky News

Меган Маркл натомість приїхала до абатства автомобілем, як й інші жінки з королівських сімей. Вона була одягнена в чорну лаконічну сукню та капелюх з широкими крисами. Дружина Гаррі вклала волосся у пучок і доповнила образ перлинними сережками, що символізують сльози.

Меган Маркл на похороні Єлизавети ІІ / Фото Sky News

Подружжя возз'єдналось в абатстві, ставши поруч один одного. Вони посіли місця в другому ряді, позаду короля Чарльза III та королеви-консорт Камілли.

Принц Гаррі й Меган та смерть Єлизавети II