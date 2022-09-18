Ввечері 17 вересня восьмеро онуків Єлизавети II об'єдналися, щоб вшанувати пам'ять королеви біля її труни. На церемонію й чування прийшов і принц Гаррі.

До теми Принц Вільям і Гаррі об'єдналися з братами й сестрами на чуваннях біля труни Єлизавети II

З форми Гаррі забрали ініціали королеви

Принц Гаррі цього разу постав у військовій формі, хоч на попередніх церемоніях він перебував у чорному костюмі. Однак журналісти помітили, що дещо його відрізняло від принца Вільяма, який теж був у формі й стояв з протилежного боку труни.

На плечі мундира принца Гаррі не було ініціал Єлизавети II, – очевидно, їх забрали після того, як він пішов з королівської родини. Ці ініціали є на плечах у принца Вільяма, а також принца Ендрю, якого позбавили військових звань через скандал за його участі.

Принц Гаррі двічі брав участь у військових відрядженнях до Афганістану. Він був особистим ад'ютантом королеви, а тому носив шифр ER — Elizabeth Regina (що з латинської – королева). Цю посаду Гаррі залишив, оскільки більше не був на службі в монархині. Тому те, що в принца забрали ініціали – не є зневагою, а банальним дотриманням правил.

Втім, Гаррі однаково засмутився через це. "Гаррі пішов із розбитим серцем. Він почував себе спустошеним", – кажуть джерела.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що на похорон Її Величності принцу Гаррі не дозволили одягати військову форму. Тоді як це дозволили зробити принцові Ендрю. Вони обоє з'являлися на службах за королевою у формах, тому, можливо й 19 вересня будуть вдягнені відповідно. Це рішення прийме король Чарльз III.