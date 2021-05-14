Принц Гаррі та Меган Маркл мали побачення в супермаркеті: курйозні деталі

Онук королеви Єлизавети II приголомшив публіку зізнання про те, як починалися його стосунки з американською акторкою. Уникаючи переслідувань папараці, принц Гаррі та Меган Маркл зустрічалися в одному з лондонських супермаркетів.

Увага преси до особистого життя членів монаршої родини не вщухає ніколи. Однак до офіційного оголошення принцом Гаррі про роман з Меган Маркл папараці слідкували за кожним їхнім кроком. Так, під час першого візиту коханої до Лондона королівський нащадок запросив її на побачення до супермаркету.

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Ми зустрілися в лондонському супермаркеті, вдаючи, що не знаємо одне одного. Ми обмінювалися повідомленнями з різних боків продуктових рядів,

– пригадав принц Гаррі.

Він додав, що робив все для того, аби фани його не впізнали – одягнув бейсболку та не зводив очей з підлоги. Однак залишитися непоміченим йому не вдалося. Покупці кидали на нього дивні погляди чи просто підходили для того, аби привітатися.

"На мені була бейсболка, я опустив очі в підлогу, намагаючись залишитися невпізнаним. Дивно, скільки жувальної гумки можна там побачити! Просто безлад", – наголосив онук Єлизавети ІІ.

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Після переїзду до маєтку в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, подалі від британських таблоїдів, як принц Гаррі, так і Меган Маркл почуваються значно комфортніше. Наприклад, він нарешті може катати на велосипеді сина Арчі, що нібито не дозволяв королівський протокол. Про це чоловік вже розповідав в інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Тепер я можу підняти голову. Я відчуваю себе тут зовсім по-іншому. Те ж і з Меган. Вона відчуває себе набагато вільніше,

– запевнив принц Гаррі.