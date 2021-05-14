Принц Гаррі зізнався, що хотів піти з королівської сім'ї ще у 20-річному віці

Британський принц Гаррі ще у 2020 році заявив про своє бажання піти із сім'ї монархів. У новому інтерв'ю чоловік зізнався, що це було свідомим та обдуманим рішенням, оскільки вперше про відхід з родини він задумався, коли йому було 20 років. Тоді були проблеми з батьком Чарльзом, а його гнітила смерть матері Діани.
Принц Гаррі взяв участь у подкасті The Armchair Expert, темою якого стала розмова про ментальне здоров'я людей. Під час розмови він поділився власними спогадами про те, як важко йому було в юності через смерть матері та непорозуміння з батьком.
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Він розповів, що відчув, як йому передався "генетичний біль і страждання" його батька, який той своєю чергою успадкував від мами Єлизавети II і принца Філіпа.
Я не думаю, що ми повинні показувати пальцем або звинувачувати кого-небудь, але, звичайно, коли справа доходить до виховання дітей, то я хочу розірвати цей колообіг, щоб не передати його своїм дітям,
– пояснив своє рішення відійти із сім'ї принц Гаррі.
Ще у свої 20 років принц Гаррі просто нестерпно хотів розірвати "порочне коло" та відійти від справ сім'ї.
Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото Getty Images
"Мені було трохи більше ніж двадцять, і я думав: "Мені не потрібна ця робота, я не хочу бути тут, я не хочу цим займатися. Подивіться, що це сталося з моєю мамою. Як я взагалі зможу стати розсудливим, мати дружину і сім'ю, якщо я знаю, що це трапиться знову?" – наголосив принц Гаррі.
Чоловік Меган Маркл також описав королівське життя як "суміш між "Шоу Трумена" і перебування в зоопарку".
Відхід від королівської сім'ї Меган і Гаррі: що варто знати
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Першу заяву про бажання відійти від королівської сім'ї принц Гаррі та Меган Маркл оприлюднили 8 січня 2020 року. Про це попередньо ніхто не знав, окрім подружжя.
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На наступний день на заяву відреагувала Її Величність. Жінка зрозуміла позицію внука і згодом заявила, що дасть парі рік на роздуми, аби вони спробували жити самостійно у США.
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З початком пандемії Меган, Гаррі і їхній син Арчі переїхали у Канаду, а згодом у США, де спочатку жила на зйомних віллах. Потім вони придбали розкішний маєток у Лос-Анджелесі. У липні Меган пережила викидень, а нещодавно оголосила, що вагітна вдруге.
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В лютому 2021 року пара офіційно заявила, що не збирається повертатись до королівських обов'язків, тому їх позбавили усіх патронажів, титулі і військових звань.