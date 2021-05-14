Принц Гаррі зізнався, що хотів піти з королівської сім'ї ще у 20-річному віці

Британський принц Гаррі ще у 2020 році заявив про своє бажання піти із сім'ї монархів. У новому інтерв'ю чоловік зізнався, що це було свідомим та обдуманим рішенням, оскільки вперше про відхід з родини він задумався, коли йому було 20 років. Тоді були проблеми з батьком Чарльзом, а його гнітила смерть матері Діани.

Принц Гаррі взяв участь у подкасті The Armchair Expert, темою якого стала розмова про ментальне здоров'я людей. Під час розмови він поділився власними спогадами про те, як важко йому було в юності через смерть матері та непорозуміння з батьком.

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Він розповів, що відчув, як йому передався "генетичний біль і страждання" його батька, який той своєю чергою успадкував від мами Єлизавети II і принца Філіпа.

Я не думаю, що ми повинні показувати пальцем або звинувачувати кого-небудь, але, звичайно, коли справа доходить до виховання дітей, то я хочу розірвати цей колообіг, щоб не передати його своїм дітям,

– пояснив своє рішення відійти із сім'ї принц Гаррі.

Ще у свої 20 років принц Гаррі просто нестерпно хотів розірвати "порочне коло" та відійти від справ сім'ї.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото Getty Images

"Мені було трохи більше ніж двадцять, і я думав: "Мені не потрібна ця робота, я не хочу бути тут, я не хочу цим займатися. Подивіться, що це сталося з моєю мамою. Як я взагалі зможу стати розсудливим, мати дружину і сім'ю, якщо я знаю, що це трапиться знову?" – наголосив принц Гаррі.

Принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в автокатастрофі через переслідування папараці. Водій автомобіля не впорався з керуванням і розбив вщент машину у тунелі в Парижі.

Чоловік Меган Маркл також описав королівське життя як "суміш між "Шоу Трумена" і перебування в зоопарку".

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