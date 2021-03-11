Принц Філіп залишається у лікарні: коли чоловік Єлизавети II повернеться додому

Джерело:The Telegraph
Чоловік Єлизавети II принц Філіп все ще залишається в лікарні. Нещодавно він переніс операцію на серці і перебуватиме під наглядом лікарів ще декілька днів.
Герцог Единбурзький вже 23 дні перебуває в лікарні. Його госпіталізували 16 лютого і ще найближчі декілька днів монарх залишатиметься під наглядом лікарів.
До теми Принцу Філіпу провели операцію на серці: герцог залишається у лікарні
Чоловік Її Величності буде в лікарні щонайменше до кінця цього тижня. Наразі він відновлюється після операції на серці, яку провели 3 березня.
Очікується, що герцог залишиться в лікарні для продовження лікування протягом декількох днів,
– зазначено у заяві палацу.
Подробиці щодо самопочуття принца Філіпа королівська сім'я поки що не повідомила.