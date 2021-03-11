Принц Філіп залишається у лікарні: коли чоловік Єлизавети II повернеться додому

11 березня 2021 , 13:49
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Джерело:

The Telegraph

Чоловік Єлизавети II принц Філіп все ще залишається в лікарні. Нещодавно він переніс операцію на серці і перебуватиме під наглядом лікарів ще декілька днів.

Герцог Единбурзький вже 23 дні перебуває в лікарні. Його госпіталізували 16 лютого і ще найближчі декілька днів монарх залишатиметься під наглядом лікарів.

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Коли принц Філіп повернеться додому

Чоловік Її Величності буде в лікарні щонайменше до кінця цього тижня. Наразі він відновлюється після операції на серці, яку провели 3 березня.

Очікується, що герцог залишиться в лікарні для продовження лікування протягом декількох днів,
– зазначено у заяві палацу.

Подробиці щодо самопочуття принца Філіпа королівська сім'я поки що не повідомила.

Хвороба принца Філіпа:

  • герцога госпіталізували 16 лютого через погане самопочуття;
  • принц Філіп не любить зайвої метушні, тому перебувати у лікарні йому не сподобалося;
  • після обстеження лікарі виявили у чоловіка Єлизавети II інфекцію;
  • відомо, що його хвороба не пов'язана з коронавірусом, оскільки нещодавно герцог вакцинувався;
  • 1 березня принца перевели у лікарню Святого Варфоломія, що спеціалізується на серцево-судинних захворюваннях;
  • наймолодший принц герцога Единбурзького зазначив, що батькові вже набагато краще.