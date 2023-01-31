Тепер принц Ендрю знову спробує довести свою невинність у справі щодо сексуального насильства над Вірджинією Джуффре. Нагадаємо, що це один із найгучніших скандалів, який "охопив" британську королівську сім'ю минулого року.
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Не минуло й року після укладання угоди з Вірджинією Джуффре, як принц Ендрю вирішив оскаржити її. Для цього він навіть найняв двох голлівудських адвокатів:
- Блер Берк, яку у вузьких колах називають "ротвейлером" (серед її клієнтів кінопродюсер Леонардо ДіКапріо та Різ Візерспун),
- Ендрю Бреттлера, з яким пані Берк нещодавно створила юридичну фірму в Лос-Анджелесі.
Герцог Йоркський доручив адвокатам вивчити можливість скасування угоди річної давності. Для цього принцу Ендрю доведеться подати клопотання про скасування мирової угоди та довести, що це могла бути помилка, нещасний випадок, шахрайство чи примус.
Принц Ендрю та Вірджинія Джуффре / Фото BBC
Що відомо про секс-скандал з принцом Ендрю
- Влітку 2021 року Вірджинія Джуффре подала позов проти сина Єлизавети ІІ, якого звинуватила у сексуальному насильстві, коли їй було 17 років. Зокрема, вона стверджує, що засуджений педофіл Джеффрі Епштейном неодноразово примушував її до статевих актів з його друзями, навіть з принцом Ендрю.
- Герцог свою провину заперечував, а згодом заявив, що вважає Вірджинію жертвою жорстокого поводження та публічних нападок.
- Від 2019 року принц Ендрю відмовився від королівських та громадських обов'язків, ухваливши рішення відійти від справ. А наприкінці 2022 року король Чарльз ІІІ заборонив йому мати свій офіс у Букінгемському палаці.
- В лютому 2022 року герцог Йоркський уклав ту саму мирну угоду, згідно з якою мав виплатити пані Джуффре суму від 7 до 12 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб "зам'яти" справу та виплутатися зі секс-скандалу.
- Тоді ж герцог заявив, що шкодує про дружбу з фінансистом Джеффрі Епштейном, проте не визнав того, що був причетний до сексуального насильства над Вірджинією Джуффре.