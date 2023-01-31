Теперь принц Эндрю снова попытается доказать свою невиновность в деле сексуального насилия над Вирджинией Джуффре. Напомним, что это один из самых громких скандалов, который "охватил" британскую королевскую семью в прошлом году.

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Не прошло и года после заключения соглашения с Вирджинией Джуффре, как принц Эндрю решил обжаловать его. Для этого он даже нанял двух голливудских адвокатов:

Блэр Берк, которую в узких кругах называют "ротвейлером" (среди ее клиентов кинопродюсер Леонардо ДиКаприо и Риз Уизерспун),

Эндрю Бреттлера, с которым Берк недавно создала юридическую фирму в Лос-Анджелесе.

Герцог Йоркский поручил адвокатам изучить возможность упразднения соглашения годичной давности. Для этого принцу Эндрю придется подать ходатайство об отмене мирового соглашения и доказать, что это могла быть ошибка, несчастный случай, мошенничество или принуждение.



Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре / Фото BBC

Что известно о секс-скандале с принцем Эндрю