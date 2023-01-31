Теперь принц Эндрю снова попытается доказать свою невиновность в деле сексуального насилия над Вирджинией Джуффре. Напомним, что это один из самых громких скандалов, который "охватил" британскую королевскую семью в прошлом году.
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Не прошло и года после заключения соглашения с Вирджинией Джуффре, как принц Эндрю решил обжаловать его. Для этого он даже нанял двух голливудских адвокатов:
- Блэр Берк, которую в узких кругах называют "ротвейлером" (среди ее клиентов кинопродюсер Леонардо ДиКаприо и Риз Уизерспун),
- Эндрю Бреттлера, с которым Берк недавно создала юридическую фирму в Лос-Анджелесе.
Герцог Йоркский поручил адвокатам изучить возможность упразднения соглашения годичной давности. Для этого принцу Эндрю придется подать ходатайство об отмене мирового соглашения и доказать, что это могла быть ошибка, несчастный случай, мошенничество или принуждение.
Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре / Фото BBC
Что известно о секс-скандале с принцем Эндрю
- Летом 2021 года Вирджиния Джуффре подала иск против сына Елизаветы II, которого обвинила в сексуальном насилии, когда ей было 17 лет. В частности, она утверждает, что осужденный педофил Джеффри Эпштейном неоднократно принуждал ее к половым актам с его друзьями, даже с принцем Эндрю.
- Герцог свою вину отрицал, а впоследствии заявил, что считает Вирджинию жертвой жестокого обращения и публичных нападок.
- С 2019 принц Эндрю отказался от королевских и общественных обязанностей, приняв решение отойти от дел. А в конце 2022 король Чарльз III запретил ему иметь свой офис в Букингемском дворце.
- В феврале 2022 года герцог Йоркский заключил то самое мирное соглашение, согласно которой должен выплатить госпоже Джуффре сумму от 7 до 12 миллионов фунтов стерлингов, чтобы "замять" дело и выпутаться из секс-скандала.
- Тогда же герцог заявил, что сожалеет о дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном, однако не признал того, что был причастен к сексуальному насилию над Вирджинией Джуффре.