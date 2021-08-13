Поспілкуватися з володаркою Ґреммі та Оскарів мріють не лише прихильники по всьому світу, а й члени британської монаршої родини. Далекого 1974 року про зустріч з Барброю Стрейзанд попросив сам принц Чарльз, який був захоплений сліпучим талантом співачки.

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Їхнє знайомство відбулось на студії Warner Brothers в Сан-Дієго, коли син Її Величності служив у Королівському флоті. На той час йому було 26 років, а Барбрі Стрейзанд – 32 роки.

Він попросив зустрітися зі мною, тому прийшов на студію. Я запропонувала чашку чаю і подумала: "Їм не треба перевіряти мене на отруту чи щось подібне?",

– пригадала голлівудська зірка.

Відтоді вони стали друзями. Співачка відпочивала в заміській резиденції принца Чарльза Хайгров і гуляла його садами. Однак він поводився так, ніби залицявся до Барбри Стрейзанд.

Незадовго після знайомства артистка зупинилась в лондонському готелі й помітила в номері свіжі квіти. Помічниця запевнила, що букет передав фанат на ім'я Чарльз, однак у записці вона побачила королівську печатку.

"Це були квіти з його саду. Помічниця просто прийняла його за шанувальника. Це було так смішно", – поділилась Стрейзанд. За її словами, вони з принцом Уельським тісно дружили ще до того, як він зустрів Діану.

Якби я правильно розклала карти, я могла б стати першою єврейською принцесою,

– жартувала Барбра Стрейзанд.

Нагадаємо, принцеса Діана також товаришували з представниками шоу-бізу. На офіційному прийомі в Білому домі вона танцювала з американським актором Джоном Траволтою, а для Елтона Джона стала близькою подругою.