Подружжя побачили разом в автомобілі, який направлявся до Шотландії. Саме там у замку Балморал перебуває зараз Єлизавета II. Кілька днів тому туди приїхала мама Євгенії Сара Йоркська та батько принц Ендрю, на якого кілька днів тому подала в суд жінка. Саме тому, аби не потрапляти на очі папараці, він відправився у відпустку в Шотландію. З нього, схоже, вирішили взяти приклад діти.
До слова Справі 20 років: жертва домагань принца Ендрю подала на нього до суду
Відеоролик з вулиць Великої Британії оприлюднило видання Sky News. Ймовірно, в автівці також був 6-місячний син пари Август.
Наразі невідомо, чи приїде у володіння королеви вагітна принцеса Беатріс (сестра Євгенії) і її чоловік Едоардо.
Що відомо про скандал з Джеком Бруксбенком
- На початку серпня чоловік принцеси Євгенії відправився на італійський острів Капрі як представник бренду текіли Casamigos на благодійний бал.
- Компанію йому склали три моделі, які перед подією разом з ним відпочивали на яхті: вони веселились у купальниках та стрибали у воду.
- Одна з моделей Еріка Пелосіні згодом вибачилась перед королівською родиною за незручну ситуацію та пояснила, що намочила купальник, через що змушена була його зняти.
- Мама принцеси Євгенії заступилась за зятя та заявила, що вся історія була повністю сфабрикована. Сама ж Євгенія, Джек чи королівська сім'я не коментували інцидент.