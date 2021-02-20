Ввечері 16 лютого 99-річного чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа поклали в лікарню через погане самопочуття. Королівські джерела назвали госпіталізацію заходом обережності, однак тепер повідомили, що, найімовірніше, нагляд продовжать до наступного тижня.

Посилаючись на повідомлення Букінгемського палацу, джерело зазначає, що принц Філіп залишається в лікарні короля Едуарда VII для огляду та відпочинку. Госпіталізація триватиме щонайменше до наступного тижня.

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Таке рішення особистий лікар герцога Единбурзького прийняв після чергової консультації, адже діє з великою обережністю. Королівські джерела додали, що принц Філіп перебуває "в доброму гуморі", однак розсекречувати причину госпіталізації, як і раніше, не стали. Відомо, що стан чоловіка Її Величності погіршився не через коронавірус, від якого подружжя вакцинувалося на початку січня.

Раніше королівський біограф Пенні Хунор повідомила, що герцог Единбурзький хоче якнайшвидше завершити госпіталізацію, адже йому не подобається зайва метушня. Вона додала, що на будь-який дискомфорт він може реагувати грубо, тому персонал лондонської лікарні короля Едуарда VII навряд чи з задоволенням доглядає за принцом Філіпом.

Як зазначається в джерелі, в грудні 2019 року герцог Единбурзький потрапив до тієї ж лікарні. Тоді його госпіталізацію також називали запобіжним заходом. У лондонській клініці короля Едуарда VII принц Філіп провів всього чотири ночі й напередодні Різдва повернувся в Сандрінгемський палац до королеви Єлизавети II.