Новий спалах коронавірусу не оминув й британську королівську сім'ю. Принц Уельський також захворів й повідомив про це на офіційній сторінці у твітері.

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Принц Чарльз вдруге заразився коронавірусом

Син Єлизавети II наразі ізолювався, а також скасував заплановані поїздки, зокрема, захід у Вінчестері.

Сьогодні вранці принц Уельський отримав позитивний результат на COVID-19 і зараз перебуває на самоізоляції. Його Королівська Високість глибоко розчарований тим, що не зможе відвідати сьогоднішні заходи у Вінчестері, і буде намагатися провести свій візит якомога швидше,

– повідомили у Клеренс-гаузі.

Про стан здоров'я 73-річного принца Чарльза не повідомляють.

Зауважимо, що ще ввечері 9 лютого принц Чарльз та герцогиня Корнуольська Камілла з'являлись на публіці. Вони відвідували захід у Британському музеї, присвячений роботі благодійної організації, що підтримує знедолені громади Азії.

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