Новая вспышка коронавируса не обошла и британскую королевскую семью. Принц Уэльский также заболел и сообщил об этом на официальной странице в твиттере.

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Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом

Сын Елизаветы II в настоящее время изолировался, а также отменил запланированные поездки, в частности, мероприятие в Винчестере.

Сегодня утром принц Уэльский получил положительный результат на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции. Его Королевское Высочество глубоко разочарован тем, что не сможет посетить сегодняшние мероприятия в Винчестере, и будет стараться провести свой визит как можно скорее,

– сообщили в Кларенс-хаусе.

О состоянии здоровья 73-летнего принца Чарльза не сообщают.

Заметим, что еще вечером 9 февраля принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла появлялись на публике. Они посещали мероприятие в Британском музее, посвященное работе благотворительной организации, поддерживающей обездоленные общины Азии.



Принц Чарльз и Камилла на мероприятии 9 февраля / Фото с инстаграма Кларенс-хауса

Принц Чарльз уже болел COVID-19