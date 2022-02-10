Новая вспышка коронавируса не обошла и британскую королевскую семью. Принц Уэльский также заболел и сообщил об этом на официальной странице в твиттере.
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Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом
Сын Елизаветы II в настоящее время изолировался, а также отменил запланированные поездки, в частности, мероприятие в Винчестере.
Сегодня утром принц Уэльский получил положительный результат на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции. Его Королевское Высочество глубоко разочарован тем, что не сможет посетить сегодняшние мероприятия в Винчестере, и будет стараться провести свой визит как можно скорее,
– сообщили в Кларенс-хаусе.
О состоянии здоровья 73-летнего принца Чарльза не сообщают.
Принц Чарльз и Камилла на мероприятии 9 февраля / Фото с инстаграма Кларенс-хауса
Принц Чарльз уже болел COVID-19
- Почти два года назад, 25 марта 2020 года, стало известно, что принц Чарльз так же получил положительный тест на коронавирус. Тогда он вместе с Камиллой находился в Шотландии на самоизоляции. Врачи сообщали о стабильном состоянии здоровья сына королевы.
- Принц Уэльский находился на самоизоляции 7 дней. Уже 30 марта он выздоровел и вышел из изоляции. Также оказалось, что Его Высочество боролся с вирусной пневмонией.
- Через несколько месяцев Чарльз признался, что вследствие болезни получил осложнение – потерял обоняние и вкус, которые долго к нему не возвращались. 10 февраля принц Уэльский и герцогиня Корнуольская сообщили, что сделали первую прививку от коронавируса.