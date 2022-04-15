Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, як справи у її батька, який перебуває у Харкові. Леонід Бордюг – військовий медик, він лікує поранених у гарячих точках.

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Злата Огнєвіч про батька

Виконавиця зізналась, що й сама не володіє достатньою кількістю інформацію, бо батько не може багато розповідати телефоном.

Знаю, що прилітає сильно, чутно, небезпечно. Це, в принципі, все. Але в мене тато – боєць. По-перше, він підводник. Служив на підводному човні й пережив за роки своєї служби різні ситуації, у тому числі аварійну,

– поділилась Злата Огнєвіч.

"Це була не навчальна ситуація, а реально у них були всі шанси піти на дно, як колись "Курськ". Але виплили. Тому тато у мене – дуже сильна людина, мужня, смілива. Я ним пишаюся і вірю, що все з ним буде добре", – додала зірка.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, у зоні бойових дій перебувають також близькі Наталки Карпи. Вона зізналась, що дуже за них хвилюється. Зірка часто спілкується з друзями, щоб впевнитись у їхній безпеці.