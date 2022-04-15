Украинская певица Злата Огневич рассказала, как обстоят дела у ее отца, который находится в Харькове . Леонид Бордюг – военный медик, он лечит раненых в горячих точках.

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Злата Огневич об отце

Исполнительница призналась, что и сама не владеет достаточным количеством информации, потому что отец не может многое рассказывать по телефону.

Знаю, что прилетает сильно, слышно, небезопасно. Это, в принципе, все. Но у меня папа – боец. Во-первых, он – подводник. Служил на подлодке и пережил за годы своей службы разные ситуации, в том числе аварийную,

– поделилась Злата Огневич.

"Это была не учебная ситуация, а реально у них были все шансы пойти ко дну, как когда-то "Курск". Но выплыли. Поэтому папа у меня – очень сильный человек, мужественный, смелый. Я им горжусь и верю, что все с ним будет хорошо", – добавила звезда.



Злата Огневич / Фото с инстаграм-сториз