Українська співачка Злата Огнєвіч поділилась мирним фото з батьком. Зірка зізналась, що її тато відправився у гарячу точку.

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Батько Злати Огнєвіч відправився до Харкова

Виконавиця розповіла, що її тато – лікар, тому зможе допомогти багатьом. У Харкові він буде лікувати поранених бійців.

Намагаюсь не думати про ризик в цій гарячій точці, бо всі зараз ризикують своїм життям і здоров'ям. ЗСУ і всі підрозділи захищають рідну землю, лікарі під обстрілами або в напівтемних підвалах, оперують, рятуючи життя іншим, волонтери ціною власного життя допомагають людям,

– написала артистка.

Зірка показала фото з батьком, яке здалось їй "немов з іншого виміру".

Нагадаємо, сама Злата Огнєвіч покинула Україну та відправилась до Сполучених Штатів. Там вона проведе кілька концертів, щоб зібрати кошти на благодійність.



Злата Огнєвіч з татом / Фото з інстаграму зірки