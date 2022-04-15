Українська співачка Наталка Карпа дала велике інтерв'ю 24 каналу. Зірка розповіла про близьких у Харкові та російських підписників.

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Наталка Карпа про близьких у зоні бойових дій

Є близькі друзі в Харкові, які вирішили не виїжджати з міста. Ми регулярно спілкуємося, вони надсилають фотографії. Я дуже хвилююся,

– зізналась виконавиця.

Наталка Карпа додала, що, на її думку, жінки з дітьми повинні покидати зони бойових дій, аби дати можливість чоловікам зробити свою справу.

"На мою думку, жінки з дітьми мають виїжджати з гарячих точок, щоб дати чоловікам можливість працювати там. Коли чоловік сидить зі зброєю й думає про те, що його дружина й дитина в небезпеці, то не думає, як вбити ворога. Він хвилюється за рідних і відволікається від боротьби".



Наталка Карпа / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Про російських підписників

Наталка Карпа поділилась, що не має родичів та близьких у Росії, однак у неї ще залишились російські "фани", які пишуть зірці у соцмережах.

Та на них вже не звертаю уваги. Нещодавно дивилася російське телебачення, просто не могла усвідомити, що можна так брехати. Нещодавно почула класне порівняння, що в них зараз працює "ящик", але скоро холодильник його переможе,

– сказала Наталка Карпа.

"Люди захочуть їсти й ця пропаганда перестане діяти, треба трохи зачекати. Пропаганда – це промивання мізків. Якщо декілька днів її слухати, потрапити в оточення, яке в неї вірить, то людина починає думати: "А може це справді так?"", – додала вона..