Кортні Кардашян позувала в крихітному бікіні на снігу: відверті фото
Світська левиця Кортні Кардашян відпочиває в горах у штаті Колорадо. На тлі засніжених краєвидів зірка сфотографувалась в крихітному бікіні, похизувавшись розкішним тілом.
Джерело:інстаграм Кортні Кардашян
За життям Кортні Кардашян слідкує понад 100 мільйонів користувачів інстаграму. Все частіше блогерка привертає увагу публіки відвертими фото. На останніх з них вона позувала в купальнику, щоправда, обрала для такої спекотної зйомки не зовсім відповідну локацію.
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Фото Кортні Кардашян в бікіні на снігу
На тлі засніжених гір штату Колорадо світська левиця постала в срібному бікіні на зав'язках. У крихітному бюстгальтері вона ледь втримала пишні груди, а трусики дозволили засвітити пружні сідниці та підкачані ніжки.
Кортні Кардашян в бікіні / Фото Instagram / @kourtneykardash
Кортні Кардашян довершила відвертий літній образ блискучим білосніжним пуховиком, який накинула на оголене тіло, масивними чоботами і крисатим капелюхом. Довге волосся вона залишила розпущеним і красувалася в кадрі без макіяжу. Модель з вигідних ракурсів показала всі принади своєї розкішної фігури й захопила 2-мільйонну аудиторію.
Кортні Кардашян в бікіні / Фото Instagram / @kourtneykardash
Кортні Кардашян в бікіні / Фото Instagram / @kourtneykardash
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