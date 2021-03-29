Світська левиця Кортні Кардашян відпочиває в горах у штаті Колорадо. На тлі засніжених краєвидів зірка сфотографувалась в крихітному бікіні, похизувавшись розкішним тілом.

За життям Кортні Кардашян слідкує понад 100 мільйонів користувачів інстаграму. Все частіше блогерка привертає увагу публіки відвертими фото. На останніх з них вона позувала в купальнику, щоправда, обрала для такої спекотної зйомки не зовсім відповідну локацію.

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Фото Кортні Кардашян в бікіні на снігу

На тлі засніжених гір штату Колорадо світська левиця постала в срібному бікіні на зав'язках. У крихітному бюстгальтері вона ледь втримала пишні груди, а трусики дозволили засвітити пружні сідниці та підкачані ніжки.

Кортні Кардашян в бікіні / Фото Instagram / @kourtneykardash

Кортні Кардашян довершила відвертий літній образ блискучим білосніжним пуховиком, який накинула на оголене тіло, масивними чоботами і крисатим капелюхом. Довге волосся вона залишила розпущеним і красувалася в кадрі без макіяжу. Модель з вигідних ракурсів показала всі принади своєї розкішної фігури й захопила 2-мільйонну аудиторію.

Кортні Кардашян в бікіні / Фото Instagram / @kourtneykardash



Кортні Кардашян в бікіні / Фото Instagram / @kourtneykardash