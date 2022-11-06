Президент Зеленський розповів про продуктивний візит дружини Олени до Португалії

Президент Зеленський відгукнувся про візит першої леді та представників уряду до Португалії. Він подякував країні за підтримку.

Цього тижня перша леді Олена Зеленська та представники українського уряду їздили до Португалії. Про їхнє відрядження відзвітував президент.

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Президент про візит Зеленської в Португалію

Цими днями відбувся візит першої леді України та представників уряду до Португалії. Там пройшов Web Summit, одна з найбільш потужних щорічних подій для світової ІТ-індустрії. Олена відкрила саміт своїм виступом, закликала ІТ-спільноту допомагати захисту нашої держави, а це потребує багатьох технологічних речей,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Лідер країни також додав, що відбулась зустріч Олени Зеленської з президентом і прем'єр-міністром Португалії. Він подякував за підтримку та готовність більше допомагати Україні.

"Це був дуже продуктивний візит Олени Зеленської й представників нашого уряду до Португалії. Дякуємо цій країні за підтримку й готовність іще більше допомагати Україні!" – підсумував президент.

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