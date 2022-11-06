На этой неделе первая леди Елена Зеленская и представители украинского правительства ездили в Португалию. Об их командировке отчитался президент.

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Президент о визите Зеленской в Португалию

На днях состоялся визит первой леди Украины и представителей правительства в Португалию. Там прошел Web Summit, одно из самых мощных ежегодных событий для мировой ИТ-индустрии. Елена открыла саммит своим выступлением, призвала ИТ-сообщество помогать защите нашего государства, а это требует многих технологических вещей,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Лидер страны также добавил, что состоялась встреча Елены Зеленской с президентом и премьер-министром Португалии. Он поблагодарил за поддержку и готовность больше помогать Украине.

"Это был очень продуктивный визит Елены Зеленской и представителей нашего правительства в Португалию. Спасибо этой стране за поддержку и готовность еще больше помогать Украине!" – подытожил президент.

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