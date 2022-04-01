Герой 9 сезону "Холостяка" та телеведучий Нікіта Добринін в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, чому росіяни не є невинними у війні проти України. Він пояснив, що у будь-якому випадку президент – це і його народ.
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Нікіта Добринін про росіян та перемогу
Президент неможливий без країни. Він править, диктує, у випадку Росії, свої правила. Він неможливий без людей, бо перестане існувати. Люди, які живуть в цій країні, автоматично це підтримують,
– пояснив телеведучий.
Також Нікіта Добринін розповів, що зробить, коли дізнається про перемогу України у війні.
"Перше, що я зроблю: приїду додому, ми приберемо, включимо новини, щоб по колу крутилися сюжети про нашу перемогу. Замовимо величезний торт, по можливості запросимо друзів, які будуть в Києві, і будемо святкувати", – поділився чоловік.
Інтерв'ю з Нікітою Добриніним: дивіться відео
Зауважимо, українські зірки також ділилися думками про те, що зроблять після перемоги:
- Наталія Могилевська планує записати пісню про перемогу, а також робити все для того, щоб відбудувати країну;
- Даша Астаф'єва не впевнена, що зможе співати й танцювати, але готова бути корисною у відновленні столиці й міста.
- Олексій Дурнєв буде готовий плакати від щастя, а згодом повернутися до Маріуполя та влаштувати святкування з друзями.