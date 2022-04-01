Дізнавшись, що Росія напала на Україну, в Нікіті були лише думки про те, що вивезти в безпечне місце сина та дружину.

Важливо На армію все віддав, – Нікіта Добринін відповів на критику через його переїзд на захід України

Нікіта Добринін про перший день війни

Ведучий зізнався, що до останнього не хотів вірити, що Росія може розпочати війну проти України. Тому в перші хвилини війни відчував злість, розпач.

У перші 10-15 хвилин ми почали збирати речі. Були думки лише про те, щоб вивезти кохану з дитиною. Тоді сіли в автомобіль і вже дорогою думали, що робити далі,

– поділився Нікіта.

"Тривожну валізку" вони не збирали заздалегідь. Єдине, в машині завжди була дитяча коляска, вода для сина та харчування. Для Нікіти та його дружини Даші це було найголовніше. Вранці 24 лютого вони поспіхом зібрали свої найголовніші речі, документи.

Подружжя з сином відправилися на Лівий берег Києва, де живуть родичі Даші. Якраз звідти всі виїжджали, тому на шляху пари не було автомобілів. Деякий час родина ще провела в Києві, а згодом переїхала на захід України.

Інтерв'ю Нікіти Добриніна: дивіться відео онлайн