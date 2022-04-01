Герой 9 сезона "Холостяка" и телеведущий Никита Добрынин в интервью Славе Демину рассказал, почему россияне не есть невинны в войне против Украины. Он объяснил, что в любом случае президент – это его народ.

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Никита Добрынин о россиянах и победе

Президент невозможен без страны. Он правит, диктует в случае России свои правила. Он невозможен без людей, потому что перестанет существовать. Люди, живущие в этой стране, автоматически поддерживают это,

– объяснил телеведущий.

Также Никита Добрынин рассказал, что сделает, когда узнает победу Украины в войне.

"Первое, что я сделаю: приеду домой, мы уберем, включим новости, чтобы по кругу крутились сюжеты о нашей победе. Закажем огромный торт, по возможности пригласим друзей, которые будут в Киеве, и будем праздновать", – поделился мужчина.

Интервью с Никитой Добрыниным: смотрите видео

Заметим, что украинские звезды также делились мнениями о том, что сделают после победы: