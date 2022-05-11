Відео вже розлетілося мережею. Наші сусіди підтримують Україну у важкий час, постійно показують, що вони з нами та вірять в нашу перемогу.

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Zdob și Zdub зіграли "Несе Галя воду"

У ролику видно, що музиканти грають українську пісню з неабияким задоволенням. "Несе Галя воду" зазвучала завдяки скрипці та акордеону. А соліст колективу заспівав. Це неочікуваний та надзвичайно приємний подарунок для всіх українців від запальних молдаван.

Молдавани зіграли "Несе Галя воду": дивіться відео онлайн

Зазначимо, яскравий виступ гурту Zdob și Zdub можна буде побачити у фіналі Євробачення-2022, який відбудеться 14 травня. Також у фіналі виступлять й українці Kalush Orchestra. Разом з представниками ще 23 країн ці два колективи боротимуться за перемогу. Музиканти Kalush Orchestra заявили, що в разі перемоги на благодійному аукціоні розіграють статуетку мікрофона, яку отримують переможці, а кошти віддадуть на потреби України.

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