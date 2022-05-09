Представники Латвії на Євробаченні звернулись до українців: "Все налагодиться"

Гурт Citi Zēni представить Латвію на цьогорічному Євробаченні. Вони звернулись до українців з проханням дивитись конкурс та триматись.

Латвійський гурт Citi Zēni активно підтримує Україну під час війни та виступає на антивоєнних концертах. В інтерв'ю 24 каналу музиканти розповіли, що б сказали українським фанатам.

Читайте повне інтерв'ю Не можемо змиритися з війною, – представники Латвії про Євробачення, Kalush Orchestra та Україну

Citi Zēni звернулись до українців

Співаки закликали дивитись Євробачення-2022, щоб відволіктися від моторошних новин та відчути підтримку з боку інших країн.

"Що б ми хотіли сказати українським фанам Євробачення? Будь ласка, дивіться конкурс цього року. Ми знаємо, що останнім часом у вас не так багато хороших новин, але знайдіть ці три години 10 і 12 травня, а потім також фінал теж близько трьох годин, якщо це можливо і якщо ви у безпеці. Це дозволить вам бодай на трохи відволіктися. І це важливо. Бо це стосується не лише фізичних відчуттів, але і ментального здоров'я. Це дійсно має значення", – сказали учасники колективу.

Усім українцям бажаємо залишатися сильними, звісно, ​​бо без цього ніяк. Говоріть про те, що вам потрібно. Немає сенсу соромитися, коли щось болить. У нас немає жодних сумнівів, що все налагодиться і що українці переможуть. Ось, у нас немає жодних сумнівів,

– додали Citi Zēni.

Нагадаємо, латвійський гурт створив зворушливий переспів на пісню українців Kalush Orchestra Stefania. Музиканти зазначили, що "усі заслуговують на незалежність, і вони, як латиші, знають, наскільки це важливо".

, що лідер гурту The Rasmus розповів, що після війни прагне повернутися в Україну з концертом: "Мушу визнати, що ваша держава і справді важлива для нашого гурту. Так, у нас і справді тут багато шанувальників".

Гурт Citi Zēni з Латвії виступлять у першому півфіналі Євробачення 10 травня. Виконавці вийдуть на сцену під номером 2.