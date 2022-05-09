Латвійський гурт не приховує своєї симпатії до Kalush Orchestra, адже з їхньою творчістю Citi Zēni були знайомі ще до Євробачення. Завдяки конкурсу у латвійців з'явилася нагода познайомитися з українським гуртом.

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У межах проєкту "Інтерв'ю24" ми поспілкувалися з гуртом Citi Zēni. Хлопці розповіли нам про своє знайомство з Kalush Orchestra, про важливі та актуальні теми, які порушує їхня конкурсна пісня, про те, куди прямує російський військовий корабель та чому перемога України на Євробаченні цього року й справді важлива.

Про важливі теми можна говорити у веселій формі

На сцені Євробачення у Турині ви провели уже дві репетиції, півфінал не за горами. Який ваш настрій? Як вам сцена?

В Італії ми почуваємося чудово, нас тут дуже добре приймають. Найголовніше – ми впевнені в тому, що ми робимо і ми насолоджуємося часом, який проводимо тут.



Citi Zēni на сцені Євробачення у Турині / Фото EBU

Ми намагаємося знайти якомога більше часу, щоб поспілкуватися з іншими артистами та не забуваємо і про музику. Про танці теж. Ми професійні артисти і приїхали сюди, щоб чудово провести час.

Ваша конкурсна пісня називається "З'їж свій салат". Чи могли б ви більше розповісти про неї? Як вона з'явилася і чому саме її ви обрали для Євробачення?

Насправді у нас було багато пісень. Однак ми вирішили обрати саме цю, бо хотіли підняти і справді важливу тему, для нас зокрема. Тому що ми вважаємо, що важливо турбуватися про місце, в якому ти живеш, про навколишнє середовище. І ми б хотіли донести це в дещо кумедній формі.

Eat your salat – пісня, з якою Citi Zēni представлять Латвію на Євробаченні: дивіться відео

Це тому, що, зрештою, ми купа веселих хлопців. І ми робимо свою справу, і ми намагалися знайти позитивний погляд на дуже серйозну і, можливо, депресивну річ. Зазвичай екологічні проблеми описують приблизно так – світ вмирає, льодовики тануть, ліси горять і так далі.

Головна ідея нашої пісні – знайти кращий шлях та подати важливий та серйозний меседж у такому веселому форматі.

На одній сцені з Росією на Євробаченні не виступали б

Ви виступали на антивоєнному концерті у Ризі. Чи відчували ви якусь особливу відповідальність за свій виступ?

У нас були вже дві репетиції на Євробаченні, але жодного разу не було такого хвилювання і напруги, як на концерті перед російським посольством у Ризі. Там ми заспівали пісню, сенс якої фактично – іди на*уй. Ну щось схоже на "іді на*уй русскій карабль".

Це був той момент, коли ми мали заспівати це. Це був хвилюючий момент, бо ми розуміли, що таким чином ми закриємо для себе усі двері. Однак це було єдине правильне рішення.

Виступ Citi Zēni на антивоєнному концерті біля російського посольства в Ризі: дивіться відео

Як одна з країн Балтії, як латвійці, ми добре розуміємо, що відбувається зараз і знаємо, що це неправильно. Пісня, яку ми заспівали тоді – ніби про політику. Про неправильну політику. Про таку, якої в наш час не повинно бути.

До речі, ми одними із перших заявили, що не виступатимемо на сцені, де одночасно будуть Україна та Росія, тому що не можна посилати одночасно солдатів та музикантів. Ми довго обговорювали це і вирішили, що в такому випадку на Євробаченні ми не виступатимемо.

Довідка. Після вторгнення Росії до України наша держава вимагала відсторонення країни-агресорки від участі в Євробаченні, однак Європейська мовна спілка на це не погодилася. Тоді такі ж прохання надійшли від Швеції, Латвії, Литви, Данії, Норвегії, Нідерландів, Фінляндії, Естонії та Ісландії, після чого Росію таки дискваліфікували.

На жаль, ми не можемо допомогти вам фізично. Та попри те ми можемо підтримувати фінансово, збирати допомогу та поширювати правильні меседжі у світі.

Наступне Євробачення варто провести в Україні

Ми вважаємо, що 10 травня під час першого півфіналу Євробачення ми покажемо, що вся Європа об'єдналася. Ми не хочемо, щоб це звучало ніби із жалю. Зовсім ні! Вас цього року представляє неймовірна та чудова пісня. Та й узагалі з творчістю Kalush Orchestra ми були знайомі ще до конкурсу.

Наприклад, їхня пісня "Балабон" – один із еталонних треків для нас. Мабуть, ця пісня найбільше вплинула на написання нашої конкурсної заявки. Завдяки Євробаченню у нас з'явилася нагода зустрітися з ними.

Важливо пам'ятати, що Євробачення створене для миру, якого зараз у Європі немає. Кожен зараз повинен його відстоювати.

І ми нічого поганого не бачимо у тому, що ми не переможемо на Євробаченні. Тобто, що ми отримаємо від перемоги – кришталевий мікрофон? Краще наступне Євробачення провести в Україні, щоб було певне розуміння, що війна повинна закінчитися. І Європа повинна показати свою єдність та те, що ми відстоюємо мир разом.

Ми можемо мати різні погляди на багато речей, але те, що у нас спільне – ми, європейці, не можемо змиритися з війною.

Про знайомство з Kalush Orchestra

Якщо я правильно розумію, то ви уже особисто знайомі з Kalush Orchestra. Чи могли б ви більше розповісти про ваше знайомство?

Ну, насправді це кумедна історія. Вперше ми зустрілися на вечірці перед Євробаченням. Ми зрозуміли, що вони не говорять англійською, а ми не знаємо української. Гаразд, тож, як нам підійти до них? Все, що ми знаємо українською це "Будьмо". Тому ми підійшли до них, сказали єдине слово, яке знаємо, випили, а потім запитали, чи можна говорити російською, тому що ми справді хотіли з ними поговорити без посередників, тобто без перекладачів.

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Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.



Kalush Orchestra – чудові хлопці. Вони наче крутіша версія нас, що дуже приємно. І нам було так весело просто поговорити з ними і зрозуміти, які їхні погляди на Євробачення на те, що відбувається. І що ми можемо сказати – ви обрали дійсно хорошого представника.

Пісня Stefania у виконанні Citi Zēni: дивіться відео

Звернення Citi Zēni до українців

Що б ви хотіли сказати зараз українцям та зокрема фанатам конкурсу Євробачення?

Що б ми хотіли сказати українським фанам Євробачення? Будь ласка, дивіться конкурс цього року. Ми знаємо, що останнім часом у вас не так багато хороших новин, але знайдіть ці три години 10 і 12 травня, а потім також фінал теж близько трьох годин, якщо це можливо і якщо ви у безпеці. Це дозволить вам бодай на трохи відволіктися. І це важливо. Бо це стосується не лише фізичних відчуттів, але і ментального здоров’я. Це дійсно має значення.

Усім українцям бажаємо залишатися сильними, звісно, ​​бо без цього ніяк. Говоріть про те, що вам потрібно. Немає сенсу соромитися, коли щось болить.

У нас немає жодних сумнівів, що все налагодиться і що українці переможуть. Ось, у нас немає жодних сумнівів.

Найяскравіші моменти інтерв'ю з Citi Zēni: дивіться відео

Гурт Citi Zēni з Латвії виступлять у першому півфіналі Євробачення 10 травня. Виконавці вийдуть на сцену під номером 2.