Латвійський гурт Citi Zēni активно підтримує Україну під час війни та виступає на антивоєнних концертах. В інтерв'ю 24 каналу музиканти розповіли, що б сказали українським фанатам.
Читайте повне інтерв'ю Не можемо змиритися з війною, – представники Латвії про Євробачення, Kalush Orchestra та Україну
Citi Zēni звернулись до українців
Співаки закликали дивитись Євробачення-2022, щоб відволіктися від моторошних новин та відчути підтримку з боку інших країн.
"Що б ми хотіли сказати українським фанам Євробачення? Будь ласка, дивіться конкурс цього року. Ми знаємо, що останнім часом у вас не так багато хороших новин, але знайдіть ці три години 10 і 12 травня, а потім також фінал теж близько трьох годин, якщо це можливо і якщо ви у безпеці. Це дозволить вам бодай на трохи відволіктися. І це важливо. Бо це стосується не лише фізичних відчуттів, але і ментального здоров'я. Це дійсно має значення", – сказали учасники колективу.
Усім українцям бажаємо залишатися сильними, звісно, бо без цього ніяк. Говоріть про те, що вам потрібно. Немає сенсу соромитися, коли щось болить. У нас немає жодних сумнівів, що все налагодиться і що українці переможуть. Ось, у нас немає жодних сумнівів,
– додали Citi Zēni.
Нагадаємо, латвійський гурт створив зворушливий переспів на пісню українців Kalush Orchestra Stefania. Музиканти зазначили, що "усі заслуговують на незалежність, і вони, як латиші, знають, наскільки це важливо".
Гурт Citi Zēni з Латвії виступлять у першому півфіналі Євробачення 10 травня. Виконавці вийдуть на сцену під номером 2.