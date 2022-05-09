Латвийская группа Citi Zēni активно поддерживает Украину во время войны и выступает на антивоенных концертах. В интервью 24 каналу музыканты рассказали, что сказали бы украинским фанатам.

Читайте полное интервью Не можем смириться с войной – представители Латвии о Евровидении, Kalush Orchestra и Украине

Citi Zēni обратились к украинцам

Певцы призвали смотреть Евровидение-2022, чтобы отвлечься от жутких новостей и почувствовать поддержку со стороны других стран.

"Что бы мы хотели сказать украинским фанам Евровидения? Пожалуйста, смотрите конкурс в этом году. Мы знаем, что в последнее время у вас не так много хороших новостей, но найдите эти три часа 10 и 12 мая, а затем тоже финал тоже около трех часов , если это возможно и если вы в безопасности. Это позволит вам хоть немного отвлечься. И это важно. Ведь это касается не только физических ощущений, но и ментального здоровья. Это действительно имеет значение", – сказали участники коллектива.

Всем украинцам желаем оставаться сильными, конечно, потому что без этого никак. Говорите о том, что вам нужно. Нет смысла стесняться, когда что-то болит. У нас нет сомнений, что все наладится и что украинцы победят. Вот, у нас нет никаких сомнений,

– добавили Citi Zēni.

Напомним, латвийская группа создала трогательный перепев на песню украинцев Kalush Orchestra Stefania. Музыканты отметили, что "все заслуживают независимости, и они, как латыши, знают, насколько это важно".

Добавим, что лидер группы The Rasmus рассказал, что после войны стремится вернуться в Украину с концертом: "Должен признать, что ваше государство действительно важно для нашей группы. Да, у нас действительно здесь много поклонников".

Группа Citi Zēni из Латвии выступят в первом полуфинале Евровидения 10 мая. Исполнители выйдут на сцену под номером 2.