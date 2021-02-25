Представник Депардьє відреагував на звинувачення у зґвалтуванні
Агент французького кіноактора Жерара Депардьє заявив, що усі звинувачення про зґвалтування молодої акторки є безпідставними, а поновлення справи 2-річної давності – невиправдане.
Джерело:"РИА Новости"
Арно Фрілле, агент Депардьє, зазначив, що актор повністю спростовує будь-які претензії у свою адресу, а також наголошує, що зараз йдеться не про нову справу, а про відновлення старої.
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За словами агента, це не є виправданим рішенням, оскільки слідство не виявило у справі ніяких додаткових деталей. Але він наголосив, що ніхто ще не скасував презумцію невинуватості.
Це дуже сумно і затьмарює життя артистів, на ім'ї і славі яких намагаються нажитися для своєї слави і користі. Шоу-бізнес. Депардьє ніколи не відрізнявся іміджем ловеласа,
– підкреслив агент.
Що відомо про справу Депардьє?
- Французького актора з російським громадянством повторно звинуватили у зґвалтуванні і домаганнях. Позивачкою виступила 22-річна дівчина, яка реалізовує себе як акторка.
- За її словами, перебуваючи на неформальній репетиції у квартирі актора, він на неї двічі напав – 7 і 13 серпня 2018 року. Після цього дівчина подалась до поліції Парижа, але за відсутністю доказів, справу закрили.
- У серпні 2020 року вона знову звернулась до поліції з проханням відновити справу. У грудні вона повторно дала свідчення і лише зараз стало відомо, що Депардьє знову встряг у старий скандал.
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