Акторка Кортні Лав заявила, що завершила кар'єру через сексуальні домагання
Вдова Курта Кобейна Кортні Лав свого часу була знаменитою співачкою та знімалась у фільмах. Але, за її словами, вона припинила кінокар'єру через регулярні домагання.
Джерело:інстаграм Кортні Лав
56-річна знаменитість в мережі пояснила, що не змогла більше перебувати у токсичному середовищі. Зараз вона не шкодує про своє рішення.
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Мені б ніхто не повірив, і все це б не зупинилося. Тому пішла я – і це все теж пішло. І мені зараз так добре. Можливо, в іншому житті я буду сильнішою і зможу протистояти таким речам. Знімаю капелюха перед тими, хто це може,
– поділилась Кортні Лав.
Вона додала, що завдяки режисеру Мілошу Форману змогла стати справжньою зіркою і "це було приголомшливо весело". У 1996 році її навіть номінували на премію Золотий глобус за роль у фільмі "Народ проти Ларрі Флінта", але успіх акторки тривав не довго. Втім, вона дякує режисеру, оскільки співпраця з ним – це "один з найкращих досвідів, який може пережити жінка".
У дописі Лав прикріпила також декілька кадрів з її роботи у кіно.
І хоч вона зараз сумує за роботою на знімальному майданчику, фанати її досі пам'ятають за роботами у таких фільмах, як "Людина на Місяці", "200 сигарет", "Баскія" і "Відчуваючи Міннесоту", а також в серіалах "Сини анархії", "Імперія" та "Реванш".
Хто така Кортні Лав?
- Дівчина із Сан-Франциско у віці 28 років одружилася із фронтменом гурту Nirvana Куртом Кобейном. Через пів року вона народила доньку Френсіс Бін Кобейн. Після суїциду Курта Кобейна жінку тривалий час звинувачували у вбивстві, але це було нічим не доведено.
Кортні Лав і Курт Кобейн з донькою / Фото з соцмереж
- Незважаючи на особисту трагедію, жінка продовжувала розвивати акторську та музичну кар'єри. Її останній альбом вийшов у 2010 році під назвою Nobody's Daughter, а участь у фільмі "Довгий будинок" – у 2017. До слова, там знявся скандально відомий Джеймс Франко, якого звинувачували у сексуальних домаганнях.
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