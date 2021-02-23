Вдова Курта Кобейна Кортні Лав свого часу була знаменитою співачкою та знімалась у фільмах. Але, за її словами, вона припинила кінокар'єру через регулярні домагання.

56-річна знаменитість в мережі пояснила, що не змогла більше перебувати у токсичному середовищі. Зараз вона не шкодує про своє рішення.

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Мені б ніхто не повірив, і все це б не зупинилося. Тому пішла я – і це все теж пішло. І мені зараз так добре. Можливо, в іншому житті я буду сильнішою і зможу протистояти таким речам. Знімаю капелюха перед тими, хто це може,

– поділилась Кортні Лав.

Вона додала, що завдяки режисеру Мілошу Форману змогла стати справжньою зіркою і "це було приголомшливо весело". У 1996 році її навіть номінували на премію Золотий глобус за роль у фільмі "Народ проти Ларрі Флінта", але успіх акторки тривав не довго. Втім, вона дякує режисеру, оскільки співпраця з ним – це "один з найкращих досвідів, який може пережити жінка".

У дописі Лав прикріпила також декілька кадрів з її роботи у кіно.

І хоч вона зараз сумує за роботою на знімальному майданчику, фанати її досі пам'ятають за роботами у таких фільмах, як "Людина на Місяці", "200 сигарет", "Баскія" і "Відчуваючи Міннесоту", а також в серіалах "Сини анархії", "Імперія" та "Реванш".

Хто така Кортні Лав?

Дівчина із Сан-Франциско у віці 28 років одружилася із фронтменом гурту Nirvana Куртом Кобейном. Через пів року вона народила доньку Френсіс Бін Кобейн. Після суїциду Курта Кобейна жінку тривалий час звинувачували у вбивстві, але це було нічим не доведено.



Кортні Лав і Курт Кобейн з донькою / Фото з соцмереж