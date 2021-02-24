Французького актора Жерара Депардьє, який також має російське громадянство, знову потрапив у скандал. Актора звинувачують у вчиненні насильства щодо молодої актриси влітку 2018 року. Справу щодо інциденту відкрили вдруге.

Ймовірна жертва насильства вже вдруге подала скаргу на актора і наголосила, що він двічі її домагався влітку 2018 року.

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Жерара Депардьє звинувачують у зґвалтуванні

22-річна дівчина, яка працює акторкою і танцівницею, заявила, що спершу 7 серпня, а потім 13 серпня 2018 року французький актор зґвалтував її та сексуально домагався, коли вона прийшла до нього на неформальну репетицію театральної постановки. Сталось це начебто у паризькій квартирі Жерара.

У ЗМІ додають, що Депардьє був знайомий з дівчиною: він є близьким другом її батька. Але адвокат актора зазначив, що зустрічі ніколи не мали особистого характеру – на приватних зустрічах він лише давав поради дівчині у її кінокар'єрі.

Що відомо про справу: