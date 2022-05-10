"Представляєте найкращу Україну": зірки підтримали Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

У першому півфіналі Євробачення-2022 виступив український гурт Kalush Orchestra. Зірки вболівали за колег та закликали голосувати.

10 травня у хлопців з Kalush Orchestra відповідальний перший ефір Євробачення-2022. Колеги музикантів вболівали за український гурт на конкурсі та закликали голосувати.

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Українські зірки підтримали Kalush Orchestra

Катя Осадча нагадала українцям, які вимушено перебувають за кордоном, що у них є можливість проголосувати за наш гурт.

Привіт. Сьогодні перший півфінал Євробачення. Наші хлопці виступатимуть шості. За кордоном перебувають багато українців і в них є телефони. Голосуйте за Kalush, агітуйте друзів. Україна переможе й переможе не тільки на Євробаченні, але й на війні,

– підкреслила ведуча.



Зірки підтримують Kalush Orchestra / Фото з інстаграм-сторіз

Оля Цибульська також закликала вболівати за Kalush Orchestra. Вона додала, що слідкуватиме за першим півфіналом.

Ви не забули, що сьогодні Євробачення? Перший відбірковий тур. Дивимося, вболіваємо за своїх,

– сказала Цибульська.



Зірки підтримують Kalush Orchestra / Фото з інстаграм-сторіз

Ксенія Мішина теж нагадала голосувати за гурт.



Зірки підтримують Kalush Orchestra / Фото з інстаграм-сторіз

MamaRika вірить в "наших пацанів".



Зірки підтримують Kalush Orchestra / Фото з інстаграм-сторіз

Джамала також поділилась словами підтримки: "Ввечері вболіватимемо за наших хлопців з Kalush Orchestra. Вони заспівають у Турині свою Stefania – пісню, в яку встигли закохатися тисячі людей в Україні та за її межами. Це ще одна можливість голосно заявити про нас та закликати весь цивілізований світ об'єднатися у боротьбі проти агресора".



Зірки підтримують Kalush Orchestra / Фото з інстаграм-сторіз