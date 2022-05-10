10 мая у ребят из Kalush Orchestra ответственен первый эфир Евровидения-2022. Коллеги музыкантов болели за украинскую группу на конкурсе и призывали голосовать.

Не пропустите Kalush Orchestra зажгли сцену Евровидения-2022 в первом полуфинале: видео впечатляющего выступления

Украинские звезды поддерживают Kalush Orchestra

Катя Осадчая напомнила украинцам, вынужденно находящимся за границей, что у них есть возможность проголосовать за нашу группу.

Привет. Сегодня первый полуфинал Евровидения. Наши ребята будут выступать шесть. За границей находятся многие украинцы и у них есть телефоны. Голосуйте за Kalush, агитируйте друзей. Украина победит и победит не только на Евровидении, но и на войне,

– подчеркнула ведущая.



Звезды поддерживают Kalush Orchestra / Фото из инстаграм-сториз

Оля Цыбульская также призывала болеть за Kalush Orchestra. Она добавила, что будет следить за первым полуфиналом.

Вы не забыли, что сегодня Евровидение? Первый отборочный тур. Смотрим, болеем за своих,

– сказала Цыбульская.



Звезды поддерживают Kalush Orchestra / Фото из инстаграм-сториз

Ксения Мишина тоже напомнила голосовать за группу.



Звезды поддерживают Kalush Orchestra / Фото из инстаграм-сториз

MamaRika верит в "наших пацанов".



Звезды поддерживают Kalush Orchestra / Фото из инстаграм-сториз

Джамала также поделилась словами поддержки: "Будем вечером болеть за наших ребят из Kalush Orchestra. Они споют в Турине свою Stefania – песню, в которую успели влюбиться тысячи людей в Украине и за ее пределами. Это еще одна возможность громко заявить о нас и призвать весь цивилизованный мир объединиться в борьбе против агрессора".



Звезды поддерживают Kalush Orchestra / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, украинцы за границей и дома могут проголосовать за своего фаворита на международном песенном конкурсе. Как это сделать и есть ли такая возможность – читайте подробнее по ссылке.