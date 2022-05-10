10 травня у хлопців з Kalush Orchestra відповідальний перший ефір Євробачення-2022. Колеги музикантів вболівали за український гурт на конкурсі та закликали голосувати.
Не пропустіть Kalush Orchestra запалили сцену Євробачення-2022 у першому півфіналі: відео вражаючого виступу
Українські зірки підтримали Kalush Orchestra
Катя Осадча нагадала українцям, які вимушено перебувають за кордоном, що у них є можливість проголосувати за наш гурт.
Привіт. Сьогодні перший півфінал Євробачення. Наші хлопці виступатимуть шості. За кордоном перебувають багато українців і в них є телефони. Голосуйте за Kalush, агітуйте друзів. Україна переможе й переможе не тільки на Євробаченні, але й на війні,
– підкреслила ведуча.
Зірки підтримують Kalush Orchestra / Фото з інстаграм-сторіз
Оля Цибульська також закликала вболівати за Kalush Orchestra. Вона додала, що слідкуватиме за першим півфіналом.
Ви не забули, що сьогодні Євробачення? Перший відбірковий тур. Дивимося, вболіваємо за своїх,
– сказала Цибульська.
Зірки підтримують Kalush Orchestra / Фото з інстаграм-сторіз
Ксенія Мішина теж нагадала голосувати за гурт.
Зірки підтримують Kalush Orchestra / Фото з інстаграм-сторіз
MamaRika вірить в "наших пацанів".
Зірки підтримують Kalush Orchestra / Фото з інстаграм-сторіз
Джамала також поділилась словами підтримки: "Ввечері вболіватимемо за наших хлопців з Kalush Orchestra. Вони заспівають у Турині свою Stefania – пісню, в яку встигли закохатися тисячі людей в Україні та за її межами. Це ще одна можливість голосно заявити про нас та закликати весь цивілізований світ об'єднатися у боротьбі проти агресора".
Зірки підтримують Kalush Orchestra / Фото з інстаграм-сторіз