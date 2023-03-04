Нещодавно актор Тарас Цимбалюк, якому прийшла повістка, заявив, що не рветься на фронт, бо "своєю медійністю може набагато більше користі принести" в тилу. В інтерв'ю 24 Каналу Женя Галич сказав, що не згоден з ним, бо вважає, що артистам у формі донатять активніше, ніж на благодійних заходах.

Не пропустіть Під час виступу обстріляли "градами", – інтерв'ю з Колею Сєргою про війну та концерти на фронті

Женя Галич прокоментував позицію Цимбалюка

Я вважаю, що якби Тарас Цимбалюк взяв себе в руки, пішов навчатися, пішов служити і зсередини говорив, що йому потрібно – це було б набагато корисніше, ніж просто організовувати заходи,

– вважає Женя Галич.

Він на своєму прикладі переконався, що збори закриваються швидше, коли про допомогу просиш у формі чи зі Сходу. Це, за його словами, "екстрафактор", який працює на українців.

"Він пішов служити, з'їздив на фронт, побачив, як усе це відбувається, повернувся і сказав би: "Люди, я служу, я Тарас Цимбалюк, ви моя аудиторія. Мені потрібна ваша допомога", – порадив музикант.

Женя Галич не заперечує, що бувають виключення, коли чоловіки корисніші в тилу, ніж у ЗСУ, але це в поодиноких випадках – якщо люди не в змові воювати, але вміють заробляти великі гроші.

"Виїжджає 20 людей на завдання. 19 людей – це люди, які вміють воювати, усе в них виходить, а 20-й – це людина, яка вміє класно заробляти гроші, прям у великому об'ємі, але от не складається в нього з війною. І замість того, щоб бути двадцятим у цій двадцятці, намагатися воювати, він купує десять дронів, умовно кажучи. Або донатить. Ну це ж набагато корисніше, ніж він просто відсиджувався б в армії", – навів приклад фронтмен O.Torvald.