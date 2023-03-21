В інтерв’ю Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, розповів, що його доходи зменшилися на 80 – 90% з початком війни. Раніше він зазначав, що економить на ремонті дому, що триває понад 2 роки.

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Артист зізнається, що він мав кілька інтеграцій для ІТ-компаній, що допомогло йому протриматися фінансово.

Потім я продав машину. Також є родичі та друзі, які допомагали. Змінилося все, я вже не ходжу по ресторанах… І ще приносить трохи монетизація на ютуб,

– заявив Позитив.

Він наголосив, що зараз має багато пісень у колаборації з іншими артистами. "Я зараз "проститутка у фітах". Сольних пісень не випустив, але трохи в того, трохи в того… Тому я закрився від всіх і роблю сольні пісні", – сказав Олексій.

На скільки живе в місяць

Артист додає, що раніше накопичував гроші, частина ще залишилася, але він втратив багато на початку війни, робив великі донати, витрачав на житло на Заході України тощо.

На питання ведучого чи справді Позитив живе на 500 доларів в місяць, співак підтвердив це. Але зізнається, що цього йому не вистачає. "Складно, але треба щось думати", – відповів він.

Співак сподівається, що концертна діяльність відновиться та запрацює. "Зі мною зараз всі працюють на майбутнє, потім ми всі заробимо гроші", – сказав Олексій.

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До слова, до війни Позитив орендував квартиру в Києві, але зараз живе на студії, бо тепер ця оселя йому не по кишені. Співак зізнався, що, як і всі артисти, він у скрутному матеріальному становищі. Співак додав, що на студії є все необхідне для життя – душ, кухня, повноцінний дім.” Будиночок такий, в якому в кожного є своя кімната, тому тут дуже комфортно", – розповів він.