Алексей Завгородний признался, что в военкомате был, и перспектива пополнить ряды ВСУ его ничуть не пугает.

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Позитив высказался о повестках

Я стою на учете, поэтому если призовут – я пойду. У меня она с собой в машине. Если мы едем в другой город, если там кто-то останавливает и о повестках какой-то разговор, я говорю: "Дядя, все нормально, я жду",

– рассказал Позитив.

Заметим! Вероятно, певец имеет в виду, что уже получал повестку для уточнения данных и теперь постоянно носит с собой военный билет.

Он вспомнил, как еще до войны учился стрелять ради развлечения, но уверен, что после призыва его все равно отправят на учебу, а не сразу на фронт.

"Я точно знаю, что никого не отправляют неготовым, никого не отправляют сразу туда. Например, мой кум, как бы ни хотел, все равно четыре недели занимался, был на полигонах. То есть неготовых, таких как мы, не отправляют. Все равно будут учения, ты не поедешь туда необученным держать оружие в руках. Это даже интересно", – добавил музыкант.

Кстати, Позитив тесно общается с Даниэлем Салемом, который служит в ВСУ разведчиком. Он восхитился боевым духом шоумена и его бригады.

Мне нравится его настроение. Этот позитив, который они несут, когда сюда приезжают, мне очень нравится. Ты понимаешь, что с такими ребятами, с такими командами Украина точно победит,

– заявил артист.